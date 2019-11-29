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9:59

СМИ: В финальную версию закона о домашнем насилии добавили примирение

фото ЗакС политика СМИ: В финальную версию закона о домашнем насилии добавили примирение

В окончательной версии закона о домашнем насилии прописали обязанность общественных и некоммерческих организаций содействовать примирению жертвы и агрессора, пишет РБК.

Согласно финальной версии закона, организации также должны будут выяснять и устранять причины насилия. Для этого им надо будет проводить индивидуальную работу с нарушителями.

Поводом для профилактики насилия может стать заявление самого пострадавшего, людей, узнавших о факте насилия, сведения органов госвласти, решение суда. Участвовать в профилактике и помощи должны полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения.

Жалобы, согласно закону, должны будут рассматриваться незамедлительно. Среди предложенных профилактических мер – беседы, помощь в социальной адаптации, постановка на учет и защитные предписания. Последние выносятся по согласию жертвы или ее законных представителей и действует в течение 30 суток. В это время нарушителю будет запрещено вступать в контакт с пострадавшим, в том числе по телефону или через интернет.

Действие этого защитного ордера можно будет продлить до 60 суток. Если у выписавшего ордер полицейского возникнет подозрение, что такая мера нарушителя не остановит, он может обратиться в суд за судебным защитным ордером, который будет действовать до года. Суд может обязать агрессора пройти психологическую программу, покинуть место совместного проживания с пострадавшим и передать жертве ее имущество и документы.

Закон планируется опубликовать на сайте Совета Федерации 29 ноября. После этого в течение двух недель он будет вынесен на общественное обсуждение.

Закон о домашнем насилии вносили в Госдуму в первый раз в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. О нем заговорили снова после ряда резонансных событий, связанных с домашним насилием. Новый толчок к обсуждению дало дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца после многолетних систематических истязаний и сексуальных домогательств.

В законе о домашнем насилии предлагается запретить преследователю приближаться к пострадавшему или обязать его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Также в нем будет прописано понятие «преследование» и запрет для общественных организаций на обращение в силовые структуры без желания потерпевшего.

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