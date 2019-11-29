ЗакС направит в Совет законодателей первую инициативу депутата Иткина

В Совет законодателей будет направлен разработанный лидером фракции ЛДПР в петербургском Заксобрании Павлом Иктиным проект федерального закона об ответственности за нарушение порядка и сроков предоставления госуслуг.

Соответствующее решение комитет по законодательству ЗакСа принял на заседании 29 ноября.

Иткин предлагает штрафовать на 3-5 тысяч рублей должностных лиц, сотрудников государственных внебюджетных фондов, работников многофункциональных центров и других госучреждений за нарушение порядка оказания госуслуг.

- Эта законодательная инициатива связана с неким пробелом в регулировании предоставления государственных услуг подведомственными организациями. Если они оказаны не в полном объеме и не в срок, не так как надо, получается, что призвать к ответу должностное лицо, действие или бездействие которого привело к этому результату, зачастую проблематично, - прокомментировал ЗАКС.Ру Иткин.

Лидер фракции ЛДПР рассказал, что это одна из первых инициатив, которой он занялся, придя на работу в петербургский парламент. В банк законопроектов она была внесена первой. Другие проекты пока «не доведены до конца», добавил депутат.

Напомним, Иткин получил депутатский мандат в июле 2019 года, после того как бывший лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям администрации Петербурга.

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