Митинг КПРФ против всего

Петербургское отделение КПРФ провело 1 декабря митинг на площади Ленина. Коммунисты выступили и против повышения цен на проезд, и против увеличения тарифов ЖКХ, и против гонений на представителей партии, и против разгона акции 7 ноября.





О последнем в частности напомнила глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Ольга Ходунова. Она заявила, что в «святой день» для коммунистов власти разогнали мирную прогулку людей, которые хотели только возложить цветы к крейсеру «Аврора».

Саму Ходунову также задержали во время шествия. Всех отпустили без составления протокола после вмешательство в дело главы КПРФ Геннадия Зюганова, сообщила депутат.

Сейчас задержанным в тот день активистам приходят «письма счастья», сообщила Ходунова.

- Пришли [письма] участникам, что езжайте тогда-то туда-то на составление протокола об административном правонарушении. Будут штрафовать. Так что будут гнобить, - заявила депутат в разговоре с ЗАКС.Ру.

По ее словам, письма пришли на прошлой неделе. Пока неизвестно, какое правонарушение вменяют активистам, добавила Ходунова.

Также на митинге КПРФ выступающие высказывались против губернатора Петербурга Александра Беглова. В частности, лидер петербургских комсомольцев Егор Михайлов заявил, что Беглову лучше заниматься пирожковой, а не вторым городом в стране.

- Он ни трех станций Фрунзенского радиуса, ни трех слов нормально связать не может, а взялся за управление такой махиной. В отставку его! - сказал Михайлов со сцены.

Митингующие подхватили его и начали скандировать «В отставку!». Против главы города выступил на акции и представитель «Другой России» Андрей Мелюк. По его словам, итоги правления Беглова можно подводить уже сейчас: повышение стоимости тарифов ЖКХ и проезда - это издевательство. Во время выступления Мелюка с критикой Беглова митингующие выкрикивали «Позор!» и «Это бандиты!». После речи представителя «Другой России» участники акции скандировали: «Беглов, вон из Питера!».

Помимо этого участники акции заявили, что необходимо прекратить травлю главы совхоза им.Ленина Павла Грудинина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Несколько митингующих держали в руках листы А4 с надписью «#Мы все Грудинин». Его и Левченко хотят сместить с мест из-за того, что они показали какая может быть альтернатива, заявляли выступающие.

Еще одной поднятой темой стал транзит через Петербург радиоактивных отходов. В частности, об этом говорил руководитель фонда «Наследие Афтово» Михаил Павлов. Он отметил, что власти скрывают правду - они заявили, что получают ценное топливо, а не отходы на захоронение. Часть полученного вернут, сообщил Павлов позицию власти. Однако, по его словам, вернут Германии только 10% полученных отходов.

Митинг коммунистов собрал около 200-300 человек. Часть из них не продержалась под снегопадом и ветром до конца мероприятия, но большинство митингующих выстояли все полтора часа на площади.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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