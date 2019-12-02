Улицы Петербурга убирают песком с солью после сильного снегопада

Дорожные службы очищают улицы Петербурга от снега с помощью смеси песка и соли, доля последней в которой составляет не менее 30%, сообщили в комитете по благоустройству. За сутки, по данным комитета, выпало 11-13 сантиметров снега.

1 декабря, во время сильной метели, на дорогах работало более 670 единиц техники и тысячи дворников. Ночью количество техники увеличили до 789 единиц. В первый день зимы дороги и тротуары в основном прометали, для борьбы с гололедом сыпали смесь песка и соли. На снегоплавильные пункты «Водоканала» за сутки отправили более 1,5 тысяч кубометров снега.

2 декабря работает примерно столько же единиц техники и дворников. В основном планируется подметать тротуары и проезжую часть, раздвигать валы снега у пешеходных переходов и остановок, вывозить на снегоприемные пункты собранные сугробы.

Тем временем петербуржцы жалуются на образовавшуюся слякоть, передает «Фонтанка.ру». По словам очевидцев, из-за соли образуется месиво из подтаявшего снега, «брюки забрызганы и на обуви белые разводы».

Утром петербуржцы встали в аномальные пробки после снегопада. К 8:30 общая загруженность достигала 7 баллов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки». В группе «Неизданное | ДТП и ЧП» очевидцы сообщили, что дороги не чистятся, скользко, и советовали воздержаться от поездок на личном транспорте.