Мещанский суд Москвы эвакуировали во время рассмотрения "московского дела" и "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы прервал заседание по фигурантам «московского дела» Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова из-за эвакуации, сообщает «Новая газета» в Telegram-канале. Параллельно рассматривалось дело «Седьмой студии», участникам также пришлось покинуть суд, уточняет «Медиазона».

Пришлось прервать работу и еще четырем судам: Басманному, Измайловскому, Тверскому и Лефортовскому, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, поводом стали сообщения о якобы заложенных бомбах.

Обновлено 18:08 Эвакуирован Кунцевский суд, в котором рассматривают дело студента ВШЭ Егора Жукова.

Угрозы минирования заставили прервать работу и суды Петербурга. Раньше злоумышленники требовали перевести им 120 биткоинов, теперь просто сообщают о заложенной взрывчатке.

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