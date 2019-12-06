Фигуранта "московского дела" Новикова приговорили к штрафу

Тверской суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Павла Новикова к штрафу в 120 тысяч рублей и освободил в зале суда, передает «Новая газета» в Telegram-канале.

Судья учла, что потерпевший полицейский простил Новикова, передает «Медиазона». По версии следствия, фигурант дела на акции протеста 27 июля в Москве ударил правоохранителя пластиковой бутылкой по шлему.

В качестве смягчающих обстоятельствах судья упомянула, что Новиков впервые привлекается к ответственности, и у него хорошие характеристики. Прокуратура запрашивала для него 3 года лишения свободы.

Сегодня, 6 декабря, суды Москвы выносят приговоры по нескольким связанным с акцией 27 июля делам. Ранее на три года условно был осужден студент ВШЭ Егор Жуков. Приговора ожидают Никита Чирцов в Тверском суде, Владимир Емельянов – в Мещанском.