Суды Петербурга возобновляют работу после очередной проверки на взрывчатку

Районные суды Петербурга постепенно возвращаются к работе после проверки, опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено, сообщает пресс-служба городских судов.

Работу возобновили Выборгский, Московский, Фрунзенский, Куйбышевский, Октябрьский суды. Между тем эвакуирован Верховный суд.

Обновлено 15:25 К работе вернулись Смольнинский и Невский суды.

Ранее в пятницу, 6 октября, эвакуироваться пришлось почти десятку судов, в том числе Горсуду. Вот уже неделю ежедневно сотрудникам и посетителям судов приходится покидать здание из-за сообщений о якобы заложенных бомбах, каждый раз тревога оказывалась ложной. Кроме судов лжеминеры угрожали школам, медучреждениям, торговым центрам.

Обычно отправители требовали перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. В письме упоминался предприниматель Константин Малофеев. «Русская служба Би-би-си» в середине ноября опубликовала расследование, в котором говорилось о его вероятной причастности к пропаже биткоинов. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.