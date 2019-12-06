Фигурант "московского дела" Лесных сделал в суде предложение своей девушке

Фигурант «московского дела» Егор Лесных в ходе последнего слова на заседании Мещанского суда Москвы сделал предложение своей девушке, передает «Новая газета».

«Я прошу мою девушку стать моей женой. Я прошу разрешение, чтобы нас расписали в СИЗО», - сказал Лесных, передав девушке кольцо через адвоката.

Обновлено 16:13 Девушка Лесных, Дарья Блинова, ответила согласием на его предложени и надела переданное им кольцо, сообщает Telegram-канал «Арестанты 212».

В Мещанском суде проходит заседание по делу Лесных, Максима Мартинцева и Александром Мыльниковым. По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве они напали на сотрудника Росгвардии, один из них ударил ногой.

Сам Лесных пояснял, что пытался предотвратить избиение силовиками парня и девушки, которые просили о помощи. По его словам, он потянул сотрудника Росгвардии, не применяя никакого насилия.