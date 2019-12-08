“Не будет как в Таллине - будет как в Сантьяго”

Митинг против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте и услуги ЖКХ 8 декабря собрал только 200 человек, но был богат на события. Полицейские задержали на площади Ленина по меньшей мере четырех активистов, но испугались депутатского термоса. В бывшего камчатского губернатора кинули снежком, а нынешнему петербургскому предложили сделать проезд в автобусах бесплатным.

- Они явно переоценили наши силы, - констатировал депутат Заксобрания Максим Резник, глядя на полицейских, вставших в полной боевой амуниции по периметру площади Ленина перед началом митинга “Стоп тариф”.

Перед силовиками поставили задачу следить за безопасностью участников этого мероприятия. Их собралось порядка двухсот человек, в основном представители протестных групп, демократических, социалистических и коммунистических организаций. Но несмотря на малочисленность мероприятия, полицейские отнеслись к своей работе ответственно. Например, долго не разрешали другому парламентарию ЗакСа Борису Вишневскому пронести в портфеле термос, объяснив это тем, что 64-летний депутат-“яблочник” может кинуть им в кого-нибудь.

- Я сказал, что и в морду могу дать, что мне теперь, руки отрезать? - веселился впоследствии Вишневский, угощая всех желающих чаем. Термос удалось отстоять. Его взял под свою ответственность заявитель акции Красимир Врански.

Начало митинга, главным поводом для которого стало готовящееся десятирублевое повышение разового проезда в общественном транспорте, тем временем задерживалось на полчаса. Пользуясь замешательством, активисты “Объединенной коммунистической партии” (ОКП) раздавали скучающему народу листовки с заголовком “Ноль рублей”. Коммунисты предлагали требовать у властей Петербурга бесплатного проезда для всех жителей города, как в Таллине и Мельбурне.

Первыми на митинге выступали депутаты петербургского парламента. Максим Резник и Надежда Тихонова призывали разрушить властную монополию “Единой России”, проголосовав на выборах в 2021 году “по-умному”. Борис Вишневский заявил, что намерен внести в ЗакС законопроект, регулирующий плату за капитальный ремонт.

Экс-депутат Заксобрания Ирина Комолова из ОКП первой озвучила со сцены главный месседж ее однопартийцев: проезд должен быть бесплатным для всех жителей города.

- Хватит уже бороться за пять рублей, - заявила коммунистка.

Увеличить субсидии перевозчикам она предложила за счет отказа от выплат по концессионному соглашению о Западном скоростном диаметре, сокращения трат на такие проекты как переезд СПбГУ и борьбы с “черными” и “серыми” зарплатами.

Требование бесплатного проезда понравилось многим. В своих выступлениях его поддержали сразу несколько человек, от представителей “Левого фронта” и РСД до “яблочника” Сергея Трошина и общественного активиста Красимира Врански. Со сцены звучал лозунг: “Не будет как в Таллине - будет как в Сантьяго”. Поводом для массовых акций протеста и всеобщей забастовки в столице Чили стало именно повышение цен на метро.

Но на площади Ленина чилийским духом даже близко не пахло. Со сцены говорили на совершенно разнообразные темы, в том числе об арестах фанатов “Спартака” и муниципальных выборах трехмесячной давности. Публика замерзала и люди постепенно начинали уходить. Одними из первых ушли депутаты.

Некоторые покинули площадь у Финляндского вокзала не по своей воле. Троих активистов арт-проекта “Партия мертвых” задержали за лозунги на плакатах, в которых полицейские усмотрели оскорбления в адрес чиновников и губернатора. Основная “фишка” этого арт-проекта - ведение агитации якобы от партии, в которой состоят мертвецы. Можно представить, о чем подумали бдительные правоохранители, которые даже термос пропускать не хотели. С “мертвых” впоследствии взяли объяснительные и отпустили из 24 отдела полиции, обязав явиться в РОВД в ближайший понедельник.

Кстати, как и опасались силовики, на митинге все-таки кидались предметом, но не посудой, а снежком. Досталось бывшему губернатору Камчатской области, а ныне члену ЦК партии “Коммунисты России” Михаилу Машковцеву, который выступал одним из последних. Брошенный из толпы снежок попал ему по ноге. Кидавший крикнул, что Машковцев - член спойлерской партии Максима Сурайкина, якобы работавшего во время президентских выборов на Владимира Путина.

- В меня еще не стреляли, - прокомментировал случившееся сам Машковцев. Его обидчика попросили не создавать провокаций.

Итоговой резолюции дождались человек сто. Уже после ее оглашения полицейские задержали еще одного участника митинга, активиста Сергея Беляева. К автозаку его вели не менее семи людей в форме. Беляева отвезли в 21 отдел полиции, но вскоре отпустили без протокола. По словам задержанного, полицейские объяснили, что не доставили, а пригласили его в отделение.

текст: Сергей Еремеев /фото: Михаил Масленников

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