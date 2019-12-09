Петербургский парламент будет читать журналы Elle и Burda

Законодательное собрание заказывает доставку периодических изданий на 2020 год. Максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей. Среди необходимых парламенту изданий "Идеи вашего дома", "Деревенские заготовки", женские журналы Elle и Burda.

Целью закупки, как указано в техническом задании, является своевременное обеспечение периодическими изданиями депутатов ЗакСа и работников Мариинского дворца, а также пополнение библиотечного фонда.

В парламенте в следующем году будут читать "Аргументы и факты", "Ведомости", "Коммерсант", "Известия", "Деловой Петербург", "Комсомольскую правду", "МК в Питере", "Новую газету", "Российскую газету", "Санкт-Петербургские ведомости" и др. Из журналов в частности депутатам выпишут Forbes, "Русский репортер", "Эксперт" и "Дилетант".

Глянец в парламенте тоже не забывают. В перечне необходимых изданий фигурируют "Караван историй", Mens' Health, Elle, "Домашний очаг", Psychologies и журнал с выкройками Burda.

Ряд изданий пригодится обитателям Мариинского дворца, интересующимся приусадебным хозяйством,: "Мир садовода", "Моя прекрасная дача", "Приусадебное хозяйство", "Сад своими руками", "Садовник". Изучат также "Красивые квартиры", "Идеи вашего дома".

Любители вкусной еды из числа сотрудников парламента найдут рецепты по душе в журнале "Гастрономъ".

Всего в перечне 111 различных изданий.

В прошлом году подписка Законодательного собрания на периодические издания обошлась городскому бюджету в 966 тысяч рублей при начальной цене контракта в 1,3 млн рублей. Тогда парламент выписывал 116 изданий.

Ранее Смольный опубликовал закупку на подписку на прессу с максимальной ценой контракта 1,2 млн рублей. Чиновники в основном интересуются общественно-политическими изданиями.

В Кремле же кроме деловых и общественно-политических газет интересуются журналами Tatler и Grazia.