Путин поручит прокуратуре снова проверить дело "Нового величия"

Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом «Нового величия», передает ТАСС.

Об этом Путин заявил на заседании Совета по правам человек. Он сообщил, что в докладе, представленном ему по итогам первой проверки, прокуратура назвала цель «Нового величия» свержение действующей власти неконституционным путем с применением насилия. Для этого участники организации «проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям», сказал президент.

По словам Путина, участники «сами писали в своих документах», что они «готовились, в том числе, к проведению терактов». Сообщила президенту прокуратура и о наличии холодного и нарезного оружия, гранат и так далее. Путин подчеркнул, что это «серьезные вещи».

Член СПЧ Николай Сванидзе заметил, что за этим стояли не члены организации, а внедренный провокатор.

«Он может и агент, я этого не знаю, но они же этим занимались. Хорошо, внедренный агент, допустим. Он им говорит: "Ребята, давайте гранатами запасемся, готовимся к свержению власти насильственным образом, насильственным путем". Они говорят: "Да, хорошо, будем". Но если им это не нравится, взяли - да ушли», - прокомментировал президент.

По делу «Нового величия» проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.