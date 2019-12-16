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13:11

Депутаты и эксперты: В Петербурге плохой заказчик метро

фото ЗакС политика Депутаты и эксперты: В Петербурге плохой заказчик метро

В Петербурге депутаты и эксперты обсудили проблемы строительства метрополитена в городе. Дискуссия прошла в рамках медиа гайд-парка «С правой ноги» 16 декабря, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Участники встречи постарались разобраться в причинах медленного строительства метро в Петербурге. По их мнению, основная причина кроется в заказчике. Город должен ставить своей целью развитие метрополитена в городе, считает генеральный директор Объединения строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов Сергей Алпатов. Он также уверен, что «Метрострой» не осваивает деньги из-за отсутствия проектов по строительству метро. С ним согласен заместитель генерального директора по проектированию метрополитенов ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс» Владимир Марков. По его словам, если «Метрострой» будет иметь проекты и станет уверен в завтрашнем дне, то компания сможет распланировать свою работу и справиться с запросом города на появление новых станций метро. 

Присутствовавшие на встрече депутаты Законодательного собрания Михаил Амосов, единоросс Андрей Васильев и от справоросс Надежда Тихонова также считают, что одной из причин затруднения строительства метро является государство как плохой заказчик. В частности, представительница эсеров отметила, что сейчас очевидно - властям «Метрострой» не нужен. Васильев же отметил, что проблемы со строительством метро начались много лет назад. 

Амосов уверен, что еще одна проблема - отсутствие достаточного финансирования. Он напомнил, что на концессию ЗСД город тратит больше денег, чем на строительство метро. 

Депутаты решили, что необходимо провести очередные парламентские слушания по проблемному вопросу. Помимо этого, Васильев обещал во время утверждения нового вице-губернатора Максима Соколова поставить перед губернатором Александром Бегловым вопрос о задержке заработной платы сотрудникам «Метростроя».

София Саттарова


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