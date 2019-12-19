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14:56

Путин о домашнем насилии: Силой не заставишь любить

фото ЗакС политика Путин о домашнем насилии: Силой не заставишь любить

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что выступает против семейного насилия, но при этом испытывает смешанные чувства к законопроекту о профилактике домашнего насилия.

Вопрос задала представитель РИА «Иван Чай». Она связала законопроект с демографическими проблемами и заявила, что он «содержит нормы, которые позволяют войти в любую семью». По ее мнению, «есть некоторое количество мерзавцев, садистов», а россиянам якобы сообщают завышенную статистику по этой проблеме. Она спросила Путина об отношении к закону и спросила, не будет ли он «последним гробом в крышку нашей демографии». Путин поправил ее, сказав, что «не гробом, а гвоздем».

Путин признался, что не читал сам законопроект, но о нем ему подробно рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Он подчеркнул, что у него отношение к нему смешанное, но «силой не заставишь любить».

Президент заявил, что он против любого насилия, в том числе семейного, особенно – в отношении детей: «когда более сильная особь начинает качать права с помощью кулаков». По его мнению, для решения проблемы можно использовать и уже действующие нормы: статьи о хулиганстве, нанесении побоев. При этом президент не уточнил, идет речь об административных нормах или об уголовной ответственности.

Путин признался, что не понимает, сторонники законопроекта – за сам закон или «против насилия». «Нужен ли этот закон? Давайте спокойненько это обсуждать, все должно пройти проверку», - предложил Путин.

Законопроект о профилактике домашнего насилия Совфед опубликовал в ноябре, продолжается его обсуждение.  Опубликованный вариант вызвал критику и противников, и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова заявила, что документ переработан под давлением традиционалистов. 2 декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Домашнее насилие в России декриминализировано с 2017 года. Сейчас побои, нанесенные близким родственникам, в том числе супругам и детям, на первый раз грозят административным штрафом от 5 до 30 тысяч или арестом на 10-15 суток. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова называла этот закон ошибкой.


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