Константин Котов обжаловал "дадинскую" статью в Конституционном суде

Активист Константин Котов и его адвокаты подали жалобу в Конституционный суд на ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга), передают «Ведомости».

По словам адвокатов Марии Эйсмонт и Сергея Голубка, которые представляют интересы Котова в КС, в жалобе их подзащитный утверждает, что эта статья нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний. Последнее гарантировано ст. 31 Конституции.

Также Котов считает, что статья нарушает его право не нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не было правонарушением. Это гарантирует ст. 54 Конституции.

Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии по этой статье. Конституционный суд за пару лет до этого указывал, что по ст. 212.1 УК РФ можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста, к тому же суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти.