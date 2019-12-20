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17:24

Фигуранта "московского дела" Чирцова этапировали в Курск до рассмотрения апелляции

фото ЗакС политика Фигуранта "московского дела" Чирцова этапировали в Курск до рассмотрения апелляции

Фигуранта «московского дела» Никиту Чирцову этапировали в СИЗО-1 в Курске, несмотря на то, что его приговор не вступил в законную силу, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Боркова.

Чирцов обжаловал приговор 15 декабря. Дата рассмотрения апелляции еще не назначена. Борков заявил, что ему непонятно, чем руководствовалась ФСИН, принимая решение об этапе. «Я считаю это незаконным», - подчеркнул адвокат.

Борков не мог найти своего подзащитного в СИЗО «Бутырка», в котором Чирцов содержался до последнего времени, передает «ОВД-Инфо». В самом СИЗО заявили, что Чирцов выбыл из учреждения, но не уточняли, куда. 19 декабря не приняли передачу бабушки Чирцова, сославшись на отсуствие арестанта.

Никита Чирцов был приговорен к году колонии по обвинению в применении насилия к полицейскому. По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве он толкнул в грудь сержанта полиции. Сам Чирцов объяснял в суде, что на эмоциях окликнул полицейского, применявшего силу к протестующему, тот на него прикрикнул, дернул рукой, и Чирцов попытался просто отстраниться от него, не собираясь применять никакого насилия.

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