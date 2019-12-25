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18:53

Смольный согласовал метростроевцам митинг из-за задержки зарплат

фото ЗакС политика Смольный согласовал метростроевцам митинг из-за задержки зарплат

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга согласовал сотрудникам «Метростроя» проведение митинга 28 декабря из-за задержки заработных плат. Об этом ЗАКС.Ру 25 декабря сообщил один из организаторов акции и первый секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии Степан Маленцов.

Он рассказал, что изначально метростроевцы хотели провести митинг у Театра юных зрителей или на площади Ленина. Власти согласовали парк «Екатерингоф» как место для акции – сотрудники «Метростроя» согласились, сказал Маленцов. 

Он также сообщил, что организаторы планируют пригласить на акцию губернатора Петербурга Александра Беглова, врио главы «Метростроя» Сергея Харлашкина и, возможно, лидеров фракций Законодательного собрания. От них метростроевцы хотят услышать, как они планируют дальше строить метро и погасить задолженность по зарплатам, пояснил соорганизатор акции. По его словам, некоторым сотрудникам компании не платят за работу с лета. 

Вторая тема митинга – поддержка горняков Донбасса, рассказал Маленцов. Им также не выплачивают заработную плату, уточнил он. 

- Здесь есть товарищ, который представляет независимый профсоюз горняков Донбасса. Он собирается принять участие в митинге. Выступить, рассказать о схожих проблемах, - сказал соорганизатор мероприятия.

Он добавил, что митинг согласован на 300 человек. При этом у Маленцова есть сомнения, придет ли столько человек на акцию.

- Сейчас обещают 200 человек прийти. Но зарплату начинают выплачивать. У части, которая получает зарплату, задор немного сбавляется на митинг, поэтому трудно сказать, сколько выйдет, - сообщил Маленцов. – Они начинают гасить выборочно, не всем – они пытаются сбить волну. 

Напомним, ранее «Метрострой» заявил, что погасит все долги по зарплатам до конца 2019 года. Проблемы с выплатой заработной платы в компании и ее субподрядных организациях были и в 2018 году. Сотрудники «Метростроя» организовывали забастовки и отказывались продолжать работу, а руководство компании и города обещало погасить все долги.

София Саттарова


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