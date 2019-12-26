Мать фигурантки дела "Нового величия" Павликовой прекратила голодовку

Мать фигурантки дела «Нового величия» Анна Павликова Юлия Виноградова сообщила в своем Facebook, что прекратила голодовку.

По ее словам, накануне у нее резко снизился гемоглобин, и она упала в поликлинике. «Мы будем продолжать бороться за наших детей, а вы, конечно, нас в этом поддержите», - написала она.

Виноградова, мать бывшего фигуранта «московского дела» Даниила Конона Наталья и глава общественного комитета "Свободу Шестуну" Влада Русина объявили голодовку почти три недели назад. Они протестовали против преследования своих родных.

Также матери политзаключенных регулярно выходят в пикеты. Ранее суд оштрафовал Виноградову на 10 тысяч рублей за одиночные пикеты возле Кремля.