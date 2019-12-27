Четыре способа вернуть мандат через суд

После петербургских муниципальных выборов 2019 года в суды подано более 200 исков к избирательным комиссиям разного уровня, как следует из данных ГАС «Правосудие». Пока оспорить итоги голосования оппозиционеры смогли только в четырех муниципалитетах. ЗАКС.Ру решил вспомнить, кто и где «отбил» себе место в совете.

Первый пошел

Первооткрывателями стали не прошедшие в муниципальный совет кандидат от КПРФ Владимир Локтев и два самовыдвиженца: Андрей Стариков и Максим Петров. Они оспаривали итоги выборов на избирательном участке №1393 в МО «Новоизмайловское».

Экс-кандидаты заявляли, что не велась увеличенная форма протокола и итоговый протокол УИК не составляло. Согласно тексту решения Московского районного суда, на заседаниях выяснилось, что итоговый протокол члены комиссии подписывали не под камерами, а в кабинете с личными вещами. При этом, подписать протокол не предложили нескольким членами УИК. В частности, присутствовавшему в этот момент на участке члену избиркома от «Яблока» (Сергею Рубанову – прим. ЗАКС.Ру), поясняется в документе со ссылкой на видеозапись с УИК.

«Однако, согласно записям в итоговом протоколе УИК №1393 Р.С. отсутствовал на итоговом заседании по неизвестной причине», - сказано в судебном решении.

На основе этого и других фактов суд 15 ноября решил, что «достоверно установить волеизъявление избирателей не представляется возможным». Требования истцов суд удовлетворил частично: отменил решение УИК №1393 об итогах голосования.

Ответчики подали апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд. Заседание назначено на 13 января 2020 года. Если решение районного суда не будет отменено, то избирательная комиссия муниципального образования должна будет принять новый протокол об итогах выборов в МО «Новоизмайловское». Тогда из совета выйдут представители «Единой России» Людмила Павлова и Валерий Жилкин вместе с самовыдвиженкой Анной Поцелуевой, пояснил экс-кандидат Стариков. Он уточнил, что вместо них места в муниципальном совете должны достаться ему самому, Локтеву и Петрову.

Победы островитян

Оспорить итоги пересчета на УИК №114 в муниципальном образовании №7 удалось экс-кандидату от «Яблока» Ивану Старикову. Он рассказал, что изначально проходил в муниципальный совет – по данным протоколов о подведении итогов голосования в округе. При этом, в ГАС «Выборы» ввели другие цифры по участку №114 – по ним в совет проходил уже кандидат от «Единой России» Андрей Горячков, сообщил Стариков.

ИКМО заявило, что из-за жалоб провело пересчет голосов на участке. «Яблочник» уточнил, что ни его, ни других кандидатов на пересчет не приглашали. Иск Стариков подал в Василеостровский районный суд, который в итоге встал на его сторону. Судья Лилия Чекрий 22 ноября обязала считать действительными итоги первого подсчета.

Избирком с решением суда не согласился и оспорил его. Городской суд 26 декабря оставил все без изменений – мандат достается Старикову.

Та же судья Чекрий рассматривала иски не прошедших в совет МО «Остров Декабристов» кандидатов от «Яблока» Алексея Захарова, Александру Лобовикову и самовыдвиженца Григория Березкина. Они требовали отменить итоги пересчетов на УИКах №№170, 171, 172, 173, 175 и 179, которые относятся к округу 22. Экс-кандидаты настаивали на том, что бюллетени после окончания голосования хранились неопечатаными – их могли подменить. Помимо этого, Захаров заявил, что на бюллетенях при пересчетах обнаружились разные символы в местах для пометок. Представители участковых комиссий и ИКМО настаивали, что с бумагами всё было в порядке.

Также вопросы у не прошедших в совет кандидатов возникли к итоговому протоколу ИКМО о результатах выборов по округу 22. Комиссия приняла документ без кворума – на заседании были только четыре члена ИКМО, заявили экс-кандидаты. В самом протоколе стоит подпись пяти членов комиссии, но напротив одной из них также есть надпись «отсутствует», отметили судья и прокурор. Почему в документе такие нестыковки, представитель муниципальной комиссии пояснить не смог.

В итоге 20 декабря судья приняла решение в пользу истцов. Согласно судебному решению, в совет должны пройти «яблочники» Захаров и Наталия Невзорова. Выбывают из мунсовета представительница ЛДПР Анастасия Давыдова и кандидатка от «Единой России» Ольга Погосян, которая была избрана главой муниципалитета. Подробнее о том, как проходило рассмотрение дела по МО «Остров Декабристов», читайте в материале ЗАКС.Ру.

Пересчет пересчетов

Оспаривали пересчеты и в МО «Московская застава». Победу 24 декабря одержали кандидаты от «Яблока» Дмитрий Дехканбаев и Кирилл Касимов. По словам последнего, подсчет голосов в ночь с 8 на 9 сентября прошел без нарушений. Позже ИКМО сообщило о наличии жалоб и объявило о пересчете, после организовали и второй пересчет, уточнил Касимов. Он заявил, что после всех подведений итогов в совет вместо «яблочников» прошли самовыдвиженец Павел Триполка и представитель «Единой России» Александр Шатыркин.

По информации «Яблока», до пересчета итоги были следующие: Касимов - 112 голосов, Дехканбаев – 113, Триполка – 38, Шатыркин – 42.

После пересчета цифры изменились: Касимов – 48, Дехканбаев – 9, Триполка – 369, Шатыркин – 242.

Согласно данным ГАС «Выборы», после второго пересчета: Касимов – 50, Дехканбаев – 9, Триполка – 360, Шатыркин – 341.

На заседаниях Московского районного суда по делу несколько раз просматривали видеозаписи с первого подведения итогов. Также выступали в суде свидетели – члены УИК №1290. Они рассказали, что подсчет голосов 8 сентября прошел без нарушений.

Смотрели на заседании и видео с пересчета голосов. Во время этого представитель истцов отметил, что мешок с бюллетенями принесли на пересчёт почти не закрытый. По его словам, 8 сентября его упаковывали, замотав скотчем, а на видеозаписи пересчета скотчем заклеен только край мешка.

Судья удовлетворила все требования Дехканбаева и Касимова. Если решение не оспорят, то они займут места в совете вместо Триполка и Шатыркина.

София Саттарова

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