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20:58

В Петербурге проходит последний политический "метропикет" в 2019 году

фото ЗакС политика В Петербурге проходит последний политический "метропикет" в 2019 году

У Гостиного двора проходит последний пикет в поддержку политзаключенных в уходящем 2019 году. Теперь, помимо фигурантов известных и скандальных дел об уличных акциях, выступают еще и в защиту сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Его принудительно вывезли служить в армию в Арктику, что его адвокатура расценивает как похищение человека и лишение свободы.

Пикеты с плакатами в поддержку политзаключенных проходят начиная с осени. Как правило, участников не задерживают. Акции проводятся как у центральных станций метро, так и на окраинах ("Академическая", "Проспект Ветеранов").

Шаведдинова обыскали 23 декабря, сломав дверь квартиры, и силой увезли в неизвестном направлении. Сутки спустя связь с ним восстановилась: он очутился в Арктике без права пользоваться телефоном, что его начальник Алексей Навальный приравнял к тюремным условиям. Против перечисленных выше действий юристы ФБК подали восемь исков.

EMz9uQ1W4AUa0iW.jpg (82 KB)фото: Штаб Навального в Петербурге


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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