Стабильный Смольный и депутаты на низком старте: Чего ждать от 2020 года

Опрошенные ЗАКС.Ру политологи не ждут больших изменений в политике Петербурга в 2020 году. Могут появиться новые лица в администрации губернатора, но внезапных перестановок не будет, считают эксперты. Депутаты Законодательного собрания, тем временем, начнут готовиться к выборам 2021 года: снова появляться на своих избирательных округах и вести активную работу, добавили политологи.

Губернатор и администрация

В 2020 году политологи не ждут каких-то новых поворотов в политике губернатора Петербурга Александра Беглова. Политолог Дмитрий Солонников считает, что глава города продолжает успешно проводить политику, с которой пришел. Речь идет о связи с федеральным центром, привлечении федерального финансирования и встречах с населением, уточнил политолог.

- Как он себя ведет, так и будет. Была опасность, что всё, о чем говорилось на период до избрания, пройдет, и осенью 2019 года мы увидим другого Александра Дмитриевича, но нет, ничего не произошло. Он также встречается с населением, также объезжает районы, также общается со СМИ. Все сохранилось, как и было, поэтому оснований предполагать, что что-то изменится в 2020 году, нет, - считает Солонников.

С ним не согласен политолог Александр Конфисахор. По его мнению, Беглов до выборов и после все же отличается. После единого дня голосования губернатор стал не таким заметным, уверен Конфисахор.

- Вся его активность, которая была, о которой он заявлял…, такое ощущение, что это было пущено на самотек. И опять наступает такое же затишье, которое было при его предшественнике. Думаю, что его деятельность в публичном поле будет такой же или очень похожей на то, что было при Полтавченко, - заявил политолог.

Также он считает, что никаких значимых кадровых изменений в администрации губернатора в 2020 году ждать не стоит – команда уже сформирована. Последние назначения, считает Конфисахор, должны были стать заключительными. Если же какие-то назначения последуют, то, значит, занимающие пост люди не справились со своими задачами, добавил политолог.

Его коллега Солонников отметил, что перестановки в Смольном будут – они есть всегда. По его словам, администрация это не монолит, «созданный рукой мастера однажды и навсегда». Однако ничего революционного ожидать не стоит, считает он.

Политолог Дмитрий Гавра же заявил, что структурирование правительства города продолжится. Появится новый социальный вице-губернатор, а у вице-губернатора по арктическим вопросам и координатора государственной технической инспекции Эдуарда Батанова появятся новые полномочия, уточнил Гавра.

- Видимо, структура сложится такая, что так или иначе губернатор во многом будет уходить от чисто ручного управления по ряду отраслей, опираясь, условно говоря, на двух-трех формально первых вице-губернаторов. То есть та ситуация, когда у нас была четко выраженная «номер два» Любовь Павловна Совершаева, теперь превратится в ситуацию, когда у нас будет четко выраженный «номер один» – губернатор, дальше, наверно, второй уровень – три близких к Беглову условно первых вице-губернатора, - уверен политолог.

По его мнению, это даст возможность губернатору сосредоточиться на двух вещах: выстраивание диалога с городом и работу с федеральными органами исполнительной власти для получения дополнительной выгоды для Петербурга.

Политолог Валентин Бианки в 2020 году ожидает действий от новых и старых вице-губернаторов. Он отметил, что ряд заместителей главы города сменились уже после заявления Беглова о том, что команда сформирована. По мнению Бианки, покинет свою должность и Анна Митянина, которую губернатор предложил на пост уполномоченного по правам ребенка.

- Система власти в городе установлена таким образом, что когда появляется подобного масштаба кандидатура, то это означает, что договоренности достигнуты и изменения крайне маловероятны, - заявил Бианки.

О том, что другой кандидатуры на пост не будет, заявил и Конфисахор. Солонников же считает, что Законодательное собрание предложит своего человека на должность омбудсмена.

- Я думаю, что список еще не закрыт. Выборы будут идти на альтернативной основе. Нельзя проводить выборы одного человека, так не делается в последнее время, - сказал политолог.

Политолог Гавра уверен, что в 2020 году обострения отношений между администрацией города и Законодательным собранием не будет.

- Так или иначе, некоторый статус кво собрался: ни по бюджету, ни по кадрам, ни по запросам здесь не будет какого-либо жесткого противостояния, - заявил Гавра.

Парламенты

В 2020 году в Петербурге никаких крупных выборов не будет. Ожидаются только довыборы в Законодательное собрание. Они ещё не назначены, но «Справедливая Россия» уже объявила своего претендента – муниципального депутата МО «Автово» Илью Шмакова. Довыборы должны будут пройти из-за смерти депутата ЗакСа от «Единой России» Павла Зеленкова. Он умер в ночь на 11 июня.

Политологи же считают, что постепенно в Петербурге начнется подготовка к выборам 2021 года, когда голос потребуется отдать за будущих депутатов ЗакСа и Государственной Думы. Солонников заявил, что подготовка к выборам начнется осенью 2020 года – станет заметно движение региональных и федеральных парламентариев. По мнению политолога, активнее себя начнет проявлять спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

- Я думаю, что мы увидим усиление активной позиции в Законодательном собрании Вячеслава Серафимовича Макарова. Он должен будет бороться и за результаты партии «Единая Россия», и за свое место в этой партии. Все эти кампании, все эти нюансы будут отрабатываться во второй половине 2020 года, - сказал Солонников.

Политолог Гавра уверен, что «Единая Россия» останется доминирующей силой в партийно-политической структуре города. Она будет активно использовать свои ресурсы в ЗакСе и в муниципалитетах при подготовке к выборам 2021 года, добавил эксперт. При этом, по его словам, активными будут и оппозиционные партии. Законодательное собрание ждет серьезное обновление, предсказывает политолог. Он пояснил, что у оппозиционеров появились «плацдармы» в виде муниципалитетов, куда прошли многие их сторонники. Помимо этого, в городе ждут новых политиков, отметил Гавра.

- Есть спросы на новые лица, и есть спрос на женские лица. Поэтому будет идти, условно говоря, поиск новых лиц. Кроме того, будут вестись оппозиционные переговоры со Смольным по поводу того, каким образом потенциальные мандаты будут распределяться между группами влияния, - считает политолог.

Конфисахор заявил, что оппозиция будет стараться максимально показать себя в 2020 году. Они будут раскручиваться и вести активную работу, уверен политолог.

- Точно они будут работать активно, вне всякого сомнения. Тем более они прекрасно понимают, что им сейчас нечего терять. После того как часть оппозиционеров встали в жесткое противостояние действующей власти, - заявил политолог.

Активность возобновят все депутаты и желающие ими стать, считает политолог Бианки. Кандидаты на места в федеральном парламенте постараются больше появляться в медийном поле, уверен политолог.

- Действующие депутаты Госдумы и потенциальные претенденты постараются нарастить медийную активность. Подзабытый на федеральном и тем более региональном уровне господин [депутат Государственной Думы от «Единой России» Виталий] Милонов может приобретать достаточно яркие формы. После кампании 2016 года часть бузотеров выдавили из города в Госдуму и там нашли на них управу, чтобы они подзамолчали. А тут они всё равно будут вынуждены активизировать медийную кампанию. Хотя активность этого всего всё равно будет ограничена, пока не появится четкое понимание федеральных правил, - сказал Бианки.

Он пояснил, что власти обсуждали возможное изменение по числу избирательных округов. Пока кандидаты в депутаты не будут точно знать, на какие округа им работать, кампания будет проходить не очень активно, добавил политолог. Потому что никто не хочет вкладывать деньги в работу на территории, если границы территории не понятны, уточнил Бианки.

Изменится избирательное законодательство или нет - будет важным решением 2020 года, считает Солонников. Речь идет о возвращении избирательных блоков (объединение политических движений и отдельных кандидатов – прим. ЗАКС.Ру) и переход от представительных выборов пропорциональной системы к мажоритарной системе. По словам политолога, об этом говорят ещё с 2018 года, но окончательное решение будет принято после единого дня голосования в 2020 году.

- Пока что на съезде «Единой России» было сказано, что изменения не произойдут. Но мы понимаем, что это сказано «пока что» - за два года до выборов. Я думаю, что в 2020 году мы ещё увидим эту дискуссию. Важной точкой будет единый день голосования в 2020 году – как там покажет себя «Единая Россия». Если будет опять же падение рейтинга, некая сложность с получением большинства в субъектах федерации, то к теме изменения законов о выборах можно будет вернуться. Если выяснится, что всё самое страшное позади, тогда может быть изменений не будет, - сказал Солонников.

Соседи

Из-за отсутствия собственных выборов внимание петербуржцев будет направлено на выборы губернатора Ленинградской области в сентябре 2020 года, считает Солонников.

- Их отблик на Петербург, видимо, и будет основным полем, на котором будут разворачиваться политические баталии. Я думаю, что внимание будет там. Это будет и участие петербургских политических партий в выборах в Ленинградской области, без сомнения большое количество наблюдателей будет принимать участие в контроле за ходом голосования, - заявил политолог.

Помимо этого, по его словам, важным будет взаимодействие избирательной комиссии Ленинградской области и Центральной избирательной комиссии.

- Мы видим, огромное внимание ЦИК к Петербургу. У Ленинградской области будут все шансы посоперничать за данное направление, - считает Солонников.

София Саттарова

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