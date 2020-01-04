На Невский проспект вышли экоактивисты

Активисты, переживающие за судьбу петербургских парков и скверов и борющиеся за их сохранение, вышли 4 января на Невский проспект и встали в одиночные пикеты. По словам одного из организаторов акции, Красимира Врански, главным образом педалировалась тема сохранения "Сада на Неве". На общественного деятеля ссылается ресурс "МБХ Медиа".

"Сейчас мы формируем резолюцию пикетов от участников нашей акции. В первые рабочие дни мы сдадим резолюцию в Смольный с предложениями по конкретным территориям, а также с просьбой об организации рабочих встреч на уровне правительства города, на уровне комитетов, чтобы выработать решение по проблемным территориям", - рассказал Врански.

По словам активиста, граждан, вставших в пикеты, также очень волнует регулярная вырубка деревьев, законность которой они отказываются признавать.

Фотографии: "Команда Красимира Врански"

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