Суд запросил экспертное мнение ЦИК по иску к Горизбиркому из-за видео с участков

Санкт-Петербургский городской суд попросил Центральную избирательную комиссию представить экспертное мнение о регламенте Горизбиркома по предоставлению видеозаписей с избирательных участков. Этот документ в суде оспаривают член территориальной избирательной комиссии №14 от «Яблока» Дмитрий Остряков и член участковой избирательной комиссии №294 от «Яблока» Наталья Телишевская.

Они подали иски отдельно друг от друга, но суд решил объединить их в одно производство, сообщил ЗАКС.Ру Остряков. По его словам, на заседании 13 января суд заявил о намерении запросить экспертное мнение ЦИКа о том, соответствует ли регламент Горизбиркома нормативам и регламентам Центральной избирательной комиссии.

Остряков уверен, что регламент ГИКа не обоснован и ограничивает доступ участников избирательного процесса к видеозаписям. Члены ТИК №14 и УИК №294 несколько раз направляли в Горизбирком запросы на предоставление видео, но ГИК отказывал им в этом со ссылкой на положения 6.5-6.8 своего регламента. В этих пунктах указано, что видеозаписи предоставляются тем, кто подал жалобу в какой-либо избирком или иск в суд.

Остряков сообщил, что судья на заседании 13 января попросил ГИК прояснить свою позицию.

- Судья спрашивал представительницу Горизбиркома Дарью Мишутину, почему нужно ограничивать круг лиц, которым можно выдавать видеозаписи, только теми людьми, которые обращались с жалобой. Она сказала: «Вот вы представляете: три миллиона избирателей сразу же получат видеозаписи, а потом придут в суд. Представляете, что было бы?». Судья говорит: «Так получается, что вы ставите три миллиона избирателей перед необходимостью сначала обратиться в суд или в избирательную комиссию с жалобой», - рассказал член ТИК №14.

Он добавил, что из-за запроса в Центризбирком рассмотрение дела перенесли. Следующее заседание назначено на 27 января, уточнил Остряков.

София Саттарова

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