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13:51

Дмитрий Быков определился с главным словом 2020-го года уже в январе

фото ЗакС политика Дмитрий Быков определился с главным словом 2020-го года уже в январе

Публицист и литератор Дмитрий Быков поспешил обозначить главное слово, которое бы символизировало бы насиупивший 2020 год в России. На это его сподвигло два обстоятельства: раздача лидером ЛДПР Владимиром Жириновским денег на улице и реплики в процессе этой раздачи, а также вышедший в прокат отечественный фильм под названием "Холоп".

"Жириновский уже оправдался: в слове «холоп» нет ничего оскорбительного, оно однокоренное с «хлопцем». И применимо оно ко всем нам: все тотально зависимы. Это тот редкий случай, когда с ним не поспоришь: Жириновский давно стал голосом коллективного бессознательного и кричит о том, о чем другие догадываются", - пишет он в новой колонке в "Собеседнике".

По мысли Быкова, холопы, осознающие свою сущность и в особенности смеющиеся над ней, еще отвратительнее холопов, о своей рабской природе не подозревающих.

Отметим, что по итогам ушедшего года лингвисты и филологи выделили в числе главных слов, его определивших, слова "протест" и "пожар".

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