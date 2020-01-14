У стен администрации Колтушей проходит экологическая акция протеста

В центре Колтушей активисты проводят протестный сход и собирают подписи местных жителей за срочное изъятие у собственников земли участков, на которых производится складирование и сжигание мусора. Собравшись у мини-башни, в народе называемой "Биг Бен", граждане отправились в здание администрации сельского поселения, расположенное поблизости.

Участники акции стоят с плакатами, на которых, в частности, написано "Нас травят! Мы молчать не будем". На месте дежурят сотрудники полиции.

Активисты возмущены тем, что государственные институции недостаточно активны и слабо реагируют на жалобы экологов из "Зеленого фронта" и обычных жителей, несмотря на возбужденное еще в 2018 году уголовное дело по факту сжигания мусора. Между тем, отмечают они, свалки на улице Колхозной горят каждую ночь.

"Надзорные органы ссылаются на ограниченность своих полномочий в борьбе с правонарушителями, которые защищают право частной собственности с оружием и сторожевыми собаками. Административные же штрафы настолько малы, что никакого воздействия на них не имеют", - написал у себя в соцсети лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански.

Отметим, что "мусорная" тема петербуржцев и жителей петербургских пригородов в последние два месяца волнует особенно сильно. Против строительства мусоросжигательных заводов, которое запланировало городское правительство, проходят уличные акции в Колпинском и Петродворцовом районах.

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