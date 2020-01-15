Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

Черемушкинский суд Москвы взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры за акций протеста 27 июля и 3 августа, передает ТАСС.

По первому иску суд взыскал 1,261 млн рублей. Ответчиками были Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Вла2димир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Ответчиками во втором иске были Албуров и Соболь: с них взыскали еще 1,107 млн рублей.

«Это вообще смешно - Яшину инкриминируется организация митинга 27 июля, а всю ночь с 26 по 27 июля сотрудники второго полка его катали по Подмосковью, а потом к четырем утра доставили в ОВД "Троицкое". И весь день он провел в суде. Поэтому он не мог оказывать влияние на событие», - сказал адвокат Вадим Прохоров.

Прокурор заявил, что ответчики «призывали граждан России к участию в несанкционированных митингах», а их вина «установлена решениями по делу об административных правонарушениях».

Прокурор Москвы требовал от оппозиционеров почти 5 млн рублей из-за акций проеста. Также из-за этих же митингов деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали Мосгортранс, ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Полиция требует 10,2 млн рублей в общей сложности за свою работу на двух митингах.