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18:19

Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

фото ЗакС политика Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

Черемушкинский суд Москвы взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры за акций протеста 27 июля и 3 августа, передает ТАСС.

По первому иску суд взыскал 1,261 млн рублей. Ответчиками были Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Вла2димир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Ответчиками во втором иске были Албуров и Соболь: с них взыскали еще 1,107 млн рублей.

«Это вообще смешно - Яшину инкриминируется организация митинга 27 июля, а всю ночь с 26 по 27 июля сотрудники второго полка его катали по Подмосковью, а потом к четырем утра доставили в ОВД "Троицкое". И весь день он провел в суде. Поэтому он не мог оказывать влияние на событие», - сказал адвокат Вадим Прохоров.

Прокурор заявил, что ответчики «призывали граждан России к участию в несанкционированных митингах», а их вина «установлена решениями по делу об административных правонарушениях».

Прокурор Москвы требовал от оппозиционеров почти 5 млн рублей из-за акций проеста. Также из-за этих же митингов деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали МосгортрансГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Полиция требует 10,2 млн рублей в общей сложности за свою работу на двух митингах.

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