18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:58

Требующие биткоины от Малофеева угрожают срывом работы судов Петербурга дважды в день

фото ЗакС политика Требующие биткоины от Малофеева угрожают срывом работы судов Петербурга дважды в день

Петербургские суды возвращаются к работе после уже ставшей обыденной волны эвакуаций, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

К работе вернулись Красногвардейский, Сестрорецкий, Октябрьский, Петродворцовый, Колпинский, Ленинский, Смольнинский районные суды. Ленинскому, Дзержинскому, Колпинскому и Красногвардейскому судам пришлось эвакуироваться повторно.

Злоумышленники в письме с угрозами минирования заявили, что если через неделю-две их условия не будут выполнены, то они намерены заставлять суды эвакуироваться дважды в день: утром и вечером.

Отправители писем угрожают судам и ряду других объектов заложенными бомбами уже почти три месяца, с 28 ноября, каждый будний день. Поступают угрозы и о минировании школ, торговых центров, станций метро, медицинских учреждений. Во всех случаях тревога оказывается ложной.

Авторы угроз регулярно упоминают в письме бизнесмена Константина Малофеева. Они требуют от него перечислить им 120 биткоинов, пропавших с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 января, 14:50 Смольнинский суд снова не разрешил провести гей-парад в Петербурге

10 января, 11:52 Петербургский суд оштрафовал фаната "Спартака" за мат перед матчем с "Зенитом"

10 января, 11:26 Районные суды Петербурга традиционно эвакуировали из-за угроз

9 января, 11:18 Сообщения о бомбах в судах Петербурга снова оказались ложными

25 декабря 2019, 18:21 Суды Петербурга отработали полный день без эвакуаций впервые за месяц

25 декабря 2019, 11:30 Дело  распылившего газ в прокуратуре петербуржца поступило в суд

20 декабря 2019, 15:53 Петроградский суд Петербурга эвакуировали дважды за день

20 декабря 2019, 13:00 Эвакуация судов прервала рассмотрение иска об отмене выборов в МО "Остров Декабристов"

17 декабря 2019, 18:12 Евгения Мусина оштрафовали на 170 тысяч рублей за одиночные пикеты 10 августа

17 декабря 2019, 17:59 Суд оправдал участницу пикетов солидарности с московскими протестами в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:30 Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции

16:21 Медведев и Мишустин поучаствовали в заседании Совбеза под руководством Путина

15:54 Депутат ЗакСа Киселева предложила провести всенародный опрос по мусорной реформе

15:52 Экс-глава комитета по строительству Кулаков стал первым замглавы администрации губернатора

15:33 Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила изменить 14 статей

14:55 "Я - человек с доброй душой": Глава Чувашии больше не хочет "мочить" журналистов

14:50 Зампред комитета финансов: Главный риск транспортной реформы - неполная выручка

14:45 Муниципал: Муниципалы из "Объединенных демократов" выступили против поправок в Конституцию

14:36 Казанскую активистку оштрафовали за фото главы МВД Татарстана в образе Гитлера

14:17 Елена Прохорова стала пресс-секретарем РКН вместо Вадима Ампелонского

14:05 На улице Маршала Казакова открылась новая школа

13:46 Смольный не будет избавляться сразу ото всех старых автобусов в ходе транспортной реформы

13:40 СК заявил о "не терпящем отлагательств" обыске у Шаведдинова перед отправкой его на службу

13:40 Юрий Чайка покинет пост генпрокурора России

13:20 Полиция запустила собственное издание "МВД медиа"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru