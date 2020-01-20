Муниципалы из "Объединенных демократов" выступили против поправок в Конституцию

Муниципальные депутаты Петербурга из числа «Объединенных демократов» опубликовали заявление в связи с планами президента Владимира Путина по созданию «единой системы публичной власти».

Подписавшиеся выступили против внесения поправок в Конституцию «в угоду политической ситуации». По их мнению, предложение Путина «фактически лишает муниципалитеты оставшихся у них скромных полномочий».

«Мы требуем сохранить конституционное право на независимость муниципальной власти от государственной и призываем депутатов во всех регионах страны поддержать наше требование», - заявили представители «Объединенных демократов».

Авторы выразили готовность собрать межрегиональную рабочую группу и разработать поправки к закону «Об общих принципах организации местного самоуправления». Под обращением подписались более десятка муниципальных депутатов Петербурга, к ним присоединились коллеги из Москвы, Подмосковья, Челябинской, Тверской областей, Краснодарского края и республики Татарстан.

Ранее стало известно, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля. Пока над изменениями работает группа из 75 общественных деятелей. Среди них - писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, глава ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин.

Путин 15 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил изменения, которые существенно изменят распределение обязанностей между разными ветвями власти. Среди предложений – расширение полномочий Госдумы, наделение депутатов правом утверждать премьер-министров, членов правительства, ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, установление приоритета российского права над международным.