Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила изменить 14 статей

Рабочая группа по изменению Конституции предлагает внести изменения в не менее чем 14 статей, пишет РБК со ссылкой на документ с предложениями президенту Владимиром Путиным.

Под документом стоят подписи глав конституционных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, а также директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талии Хабриевой. Речь идет о статьях: 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132 Конституции.

Среди предложенных изменений – определение роли и статуса Госсовета, который «должен иметь самостоятельное значение», расширение полномочий парламента при сокращении полномочий главы государства. За президентом сохранят контроль за работой правительства и руководство вооруженными силами и правоохранителями.

Внести поправки в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Предложенные им изменения существенно изменят распределение обязанностей между разными ветвями власти.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.