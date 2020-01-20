Путин предложил "урезать" число судей Конституционного суда

Сегодня российский глава Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет личных поправок к Конституции. В них, среди прочего, имеется предложение сократить количество судей КС РФ с 19 до 11. На данный момент в президиуме инстанции заседает 15 "служителей Фемиды".

Коррективы затронут 125-ю статью Конституции. Было: "Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей". Версия Путина: "Конституционный суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного суда Российской Федерации и его заместителя".

Ознакомиться с инициативой президента можно на сайте нижней палаты Федерального собрания.