Суды Петербурга начали новый рабочий день с очередных эвакуаций

Районные суды Петербурга снова эвакуированы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Свою работу прервали Петродворцовый, Октябрьский, Приморский, Ленинский, Красногвардейский, Куйбышевский, Сестрорецкий, Дзержинский районные суды. Ленинский суд уже успел вернуться к работе.

Обновлено 11:05 Красногвардейский суд вернулся к работе, Василеостровский суд эвакуируется.

Накануне лжеминеры угрожали судам, что если их требования не будут выполнены, то они собираются провоцировать эвакуации дважды в день.

Уже почти два месяца судам регулярно угрожают взрывом – с 28 ноября каждый будний день. Поступают угрозы и о минировании школ, торговых центров, станций метро, медицинских учреждений. Во всех случаях тревога оказывается ложной.

Авторы угроз регулярно упоминают в письме бизнесмена Константина Малофеева. Они требуют от него перечислить им 120 биткоинов, пропавших с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.