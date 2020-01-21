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13:27

Суд начал рассмотрение дела активиста "Весны" из-за акции против повышения цен на проезд

фото ЗакС политика Суд начал рассмотрение дела активиста "Весны" из-за акции против повышения цен на проезд

Петроградский районный суд 21 января приступил к рассмотрению дела активиста движения «Весна» Никиты Левкина, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Активиста обвиняют в организации и проведении несогласованной акции (ч. 2 ст.20.2 КоАП).

Как пояснил ЗАКС.Ру защитник Левкина, адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук, речь идёт об акции «Весны» 10 ноября: участники движения спустились в метрополитен с плакатами против повышения стоимости проезда в 2020 году. На самой акции участников не задержали - полиция установила участников позже с помощью записи видеокамер, уточнил Передрук. По его словам, дела завели на пятерых человек, но в суд пока передали только дело по Левкину. По ч. 2 ст.20.2 КоАП активисту грозит либо арест до 10 суток, либо штраф в 20-30 тысяч рублей, либо 50 часов общественных работ.

На заседании суда Передрук заявил, что Левкин не был организатором акции. В материалах дела нет доказательств того, что активист организовывал акцию, отметил адвокат.

Сам Левкин на заседание не пришёл. Судья сообщила, что до него даже не удалось дозвониться. Из-за отсутствия данных о его извещении судья решила перенести рассмотрение дела на 24 января.

София Саттарова

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