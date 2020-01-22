Полицейские ворвались домой к якутскому шаману-"изгонителю Путина" и задержали его товарищей

В Якутске местные правоохранители нагрянули домой к шаману Александру Габышеву: после краткой дискуссии полицейские задержали четырех его товарищей. Информацией поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Приехали сотрудники полиции и увезли четверых членов его отряда якобы для установления личности. Сам Габышев закрылся в доме, сотрудники полиции предприняли попытку взломать дверь, но после его предупреждения о вызове адвоката отказались от этой идеи", - рассказал Прянишников.

Ранее, напомним, Габышев известил об очередном намерении собраться в поход на Москву с целью "изгнать Владимира Путина из Кремля". Данное "предприятие" он намеревался осуществить грядущей весной.

Последний раз шамана задержали 10 декабря на федеральной трассе в Якутии после очередной попытки покорить столицу. После этого, в конце декабря, с него сняли подписку о невыезде.