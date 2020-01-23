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11:42

Суды Петербурга традиционно начали день с эвакуаций

фото ЗакС политика Суды Петербурга традиционно начали день с эвакуаций

Районные суды Петербурга вернулись к работе после очередной волны утренних эвакуаций, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Едва начав работу утром, пришлось прерваться сотрудникам и посетителям Петродворцового, Красногвардейского, Василеостровского, Сестрорецкого, Дзержинского, Ленинского, Октябрьского районных судов. Практически все они уже вернулись к работе.

Вот уже почти два месяца петербургские суды эвакуируются каждый будний день из-за поступающих угроз о заложенных бомбах. Кроме судов, злоумышленники «минируют» школы, торговые центры, станции метро, медицинские учреждения. Во всех случаях тревога оказывается ложной.

Авторы угроз регулярно упоминают в письмах бизнесмена Константина Малофеева. Они требуют от него перечислить им 120 биткоинов, пропавших с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.

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