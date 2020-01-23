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20:32

Фигуранту "московского дела" Баршаю продлили арест до 27 февраля

фото ЗакС политика Фигуранту "московского дела" Баршаю продлили арест до 27 февраля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю до 27 февраля, передает «МБХ медиа».

Мера пресечения продлена по ходатайству следствия. Следователь настаивал на том, что обстоятельства для ареста не изменились, а положительные характеристики на них не влияют. По его мнению, иная мера пресечения не даст проконтролировать поведение Баршая и «не исключит негативных последствий».

«То, что он будет дома у родителей, не гарантирует, что на него не будет оказываться негативного влияния. Он взрослый», - считает следователь.

Адвокат Баршая Светлана Байтурина назвала эти доводы несоответствующими действительности, а часть доказательств – недопустимой. Она просила перевести ее подзащитного под домашний арест.

Ранее 21 января суд оставил Баршая под арестом до 27 января. Случилось это после того, как Мосгорсуд отменил аналогичное решение, направив вопрос на новое рассмотрение.

Баршая обвиняют в применении насилия к представителю власти, как и других фигурантов «московского дела». По версии следствия, он с разбега толкнул правоохранителя в спину. Адвокаты настаивали на том, что Баршай мог сделать это в состояние аффекта, в которое его привели действия потерпевшего.

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