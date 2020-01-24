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13:29

Песков допустил отказ от поправок в Конституцию после всенародного голосования

фото ЗакС политика Песков допустил отказ от поправок в Конституцию после всенародного голосования

При отрицательном всенародном голосовании по поправкам в Конституцию от них откажутся, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что общероссийское голосование по этому вопросу не «является простой формальностью». По его словам, если россияне при голосовании сочтут внесение поправок «нецелесообразным, то так и произойдет».

Проведение голосования – это решение президента, «хотя де-юре такой необходимости нет», заявил Песков. «Тем не менее, оно не является формальностью, и это будет голосование "за" или "против"», - сказал представитель Кремля.

Накануне Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что неясно, когда состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию: до или после того, как президент Владимир Путин подпишет соответствующий законопроект. Корреспонденты спросили спикера Госдумы Вячеслава Володина, в чем смысл голосования, если закон уже к тому моменту будет подписан, однако Володин не смог ясно ответить на этот вопрос.

Накануне появилась информация, что голосование, вероятнее всего, назначат на 12 апреля.

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