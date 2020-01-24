Смольный опубликовал распоряжение об отказе считать медсанчасть на Одоевского культурным наследием

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников опубликовал проект распоряжения об отказе включить в реестр памятников здание медсанчасти завода имени Калинина, документ находится на антикоррупционной экспертизе.

КГИОП накануне опубликовал заявление в связи с решением, принятом на заседании рабочей группы 23 января. Напомним, депутат ЗакСа Максим Резник и другие парламентарии раскритиковали это решение. Резник в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что члены группы требовали вынести на голосование обсуждение или рассмотрение вопроса о статусе здания, но глава КГИОП пытался игнорировать их призывы, а затем ушел, объявив заседание закрытым.

Присутствовал на заседании и депутат ЗакСа Алексей Ковалев, передает MR7. По его мнению, глава КГИОП «намеренно и незаконно» сорвал обсуждение вопроса о медсанчасти. Депутат считает, что есть связь между коммерческим интересами нынешних владельцев объекта и отказом обсуждать вопрос на совете.

В КГИОП заявили, что депутаты «допустили оскорбительные высказывания» в адрес Макарова и, «несмотря на предложение вести себя подобающим образом, сорвали заседание коллегиального органа». По мнению представителей ведомства, «манипулирование статусом памятника» - это удобный «и простой инструмент влияния на инвестора или собственника», поскольку такая тема в Петербурге вызывает общественный резонанс. В КГИОП подчеркнули, что оспорить решение можно в суде.

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