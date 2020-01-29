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10:06

Суды Петербурга снова начали рабочий день с эвакуаций

фото ЗакС политика Суды Петербурга снова начали рабочий день с эвакуаций

Районные суды Петербурга традиционно прервали работу утром из-за вынужденной эвакуации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На улицу вышли сотрудники и посетители Приморского, Сестрорецкого, Петродворцового судов Петербурга.

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится уже два месяца, с 28 ноября. Каждый будний день злоумышленники сообщают о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.

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