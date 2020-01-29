18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:22

Два депутата не захотели обсуждать послание Путина Федсобранию на заседании ЗакСа

фото ЗакС политика Два депутата не захотели обсуждать послание Путина Федсобранию на заседании ЗакСа

Законодательное собрание Петербурга на заседании 29 января рассмотрит вопрос о создании рабочей группы, которая займется воплощением в жизнь тезисов Владимира Путина, озвученных в недавнем послании к Федеральному собранию.

Против включения этого вопроса в повестку проголосовали два депутата, еще один парламентарий воздержался.

Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. В нем он предложил дать российским семьям право на материнский капитал в полном объеме – 466 тысяч рублей после индексации в 2020 году – при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка он предложил доплачивать к этой сумме еще 150 тысяч рублей – до 616 тысяч. Также президент обратил внимание на темы демографии, доступа к цифровым серверам.

Самой большой темой стали предложенные Путиным поправки в Конституцию. Среди них  - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

Госдума в первом чтении одобрила соответствующий проект закона. ЦИК может провести общенародное голосование по поправкам 12 апреля.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:39 Минобороны намерено поучаствовать в борьбе с "фальсификациями истории"

13:34 Макаров прокомментировал судьбу участка на Большой Разночинной

13:15 Макаров заявил о равности всех кандидатов в детские омбудсмены Петербурга

13:10 Борцы с рекламой экскурсий в центре Петербурга добились приема в МВД

13:03 Макаров: Я сам своими руками застеклил свой балкон

12:54 Юрий Калабин перейдет из Смольного на работу в аппарате кабмина

12:52 Ройзман дал резкую характеристику главе Чувашии

12:34 У "Метростроя" его дочерняя компания отсудила свыше 13 млн рублей

12:24 Дроздов возглавил рабочую группу по воплощению в жизнь путинских тезисов

12:16 Подозреваемый в убийстве депутата ЗакСа Ростовской области покончил с собой

12:14 Резник раскритиковал конституционную реформу с трибуны ЗакСа

12:07 Суд не стал менять пятилетний приговор активисту Синице за твит о детях силовиков

11:51 Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту "московского дела" Малышевскому

11:44 Активистке "Открытой России" Шевченко разрешили гулять и звонить

11:42 На площади Восстания демонтируют огромную вывеску ВТБ

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru