Профессор Соловей считает пересмотр дела активиста Котова "издевательской подачкой" обществу

Политолог, профессор Валерий Соловей предпочел воздержаться от сильной радости по поводу пересмотра дела активиста Константина Котова, отбывающего четырехлетний срок в колонии по статье 212.1 УК, которая входит в прямое противоречие с Конституцией. В его представлении, после летних протестов в столице, когда демонстрантов начали арестовывать одного за другим, готовность выпустить только одного из них не является со стороны власти чем-то соразмерным всему "московскому делу" в целом и тем более чем-то великодушным. Такая институция, как КС, действует, по мнению ученого, и непоследовательно, и несамостоятельно.

"Власть ведет себя настолько жестоко и, главное, безумно, что любые шаги в направлении здравого смысла у нас начинают восприниматься чуть ли не как судьбоносные. Но ничего подобного, конечно. Это не более, чем камуфляж. Конституционный суд должен был бы сейчас сам, по своей инициативе взять, рассмотреть поправки в Конституцию – а он молчит в тряпочку. Это откровенное бесстыдство", - отметил он в интервью, данному "Эху Москвы".

По мнению Соловья, можно говорить о случае Котова как об "издевательской подачке".

"Потому что же дело Синицы рассматривалось — все оставили в силе. Где-то еще рассматривалось дело, где три месяца скостили. Это мы, политологи, пытается придать этому некий смысл. Нет, это откровенное издевательство, серьезно говорю", - добавил специалист.

Статья 212.1 часто фигурирует в прессе как "дадинская" - названная так по фамилии человека, к которому была впервые применена. Уголовное преследование человека может быть по ней применено просто за частое появление человека на уличных акциях.

Напомним, что судьбой Котова в январе внезапно заинтересовался президент Владимир Путин, заявивший о необходимости проверить законность приговора. Вскоре после этого пересмотреть скандальное дело потребовал и Конституционный суд.