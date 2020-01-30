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11:57

Профессор Соловей считает пересмотр дела активиста Котова "издевательской подачкой" обществу

фото ЗакС политика Профессор Соловей считает пересмотр дела активиста Котова "издевательской подачкой" обществу

Политолог, профессор Валерий Соловей предпочел воздержаться от сильной радости по поводу пересмотра дела активиста Константина Котова, отбывающего четырехлетний срок в колонии по статье 212.1 УК, которая входит в прямое противоречие с Конституцией. В его представлении, после летних протестов в столице, когда демонстрантов начали арестовывать одного за другим, готовность выпустить только одного из них не является со стороны власти чем-то соразмерным всему "московскому делу" в целом и тем более чем-то великодушным. Такая институция, как КС, действует, по мнению ученого, и непоследовательно, и несамостоятельно.

"Власть ведет себя настолько жестоко и, главное, безумно, что любые шаги в направлении здравого смысла у нас начинают восприниматься чуть ли не как судьбоносные. Но ничего подобного, конечно. Это не более, чем камуфляж. Конституционный суд должен был бы сейчас сам, по своей инициативе взять, рассмотреть поправки в Конституцию – а он молчит в тряпочку. Это откровенное бесстыдство", - отметил он в интервью, данному "Эху Москвы".

По мнению Соловья, можно говорить о случае Котова как об "издевательской подачке".

"Потому что же дело Синицы рассматривалось — все оставили в силе. Где-то еще рассматривалось дело, где три месяца скостили. Это мы, политологи, пытается придать этому некий смысл. Нет, это откровенное издевательство, серьезно говорю", - добавил специалист.

Статья 212.1 часто фигурирует в прессе как "дадинская" - названная так по фамилии человека, к которому была впервые применена. Уголовное преследование человека может быть по ней применено просто за частое появление человека на уличных акциях.

Напомним, что судьбой Котова в январе внезапно заинтересовался президент Владимир Путин, заявивший о необходимости проверить законность приговора. Вскоре после этого пересмотреть скандальное дело потребовал и Конституционный суд.

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