18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:06

Адвокат: Организатором дела Голунова был генерал МВД Андрей Пучков

фото ЗакС политика Адвокат: Организатором дела Голунова был генерал МВД Андрей Пучков

Сегодня в суде рассматривается дело бывшего столичного оперативника Романа Феофанова, участника уголовного процесса по делу журналиста Ивана Голунова: материалы разбирательства, озвучиваемые на заседании, ретранслируют "Открытые медиа" в Telegram.

Так, согласно заявлению прокурора, Феофанов совместно с сотрудниками подразделения УВД по ЗАО Москвы Максимом Уметбаевым, Денисом Коноваловым, Акбаром Сергалиевым в составе ОПГ под руководством Игоря Ляховца не позднее 6 июня 2019 года купили наркотики, которые впоследствии подложили задержанному Голунову в рюкзак и в квартиру.

Сторона обвинения просит отправить Феофанова под арест сроком на 2 месяца, до 29 марта текущего года. Бывший полицейский вину не признал.

Также на заседании адвокат Феофанова Александр Шабуров заявил, что фактически "заказчиком" дела Голунова был генерал МВД Андрей Пучков, который в июне 2019 года был главой УВД по ЗАО Москвы.

"Я ознакомился с засекреченными документами. В нем говорится, что 30 мая суд по представлению генерала Пучкова вынес постановление на осмотр квартиры Голунова", - уведомил Шабуров присутствующих.

Напомним, Пучкова и остальных правоохранителей уволили из органов сразу после того, как стало известно о фабрикации дела.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:57 Второй экс-полицейский по делу Голунова отправился в СИЗО

13:18 Первый экс-оперативник по делу Ивана Голунова отправился под арест

10:27 Экс-полицейским, проходящим по делу Голунова, предъявили обвинения: всех просят арестовать

29 января, 17:32 СМИ: Экс-начальник задержавших Голунова полицейских получил статус свидетеля

29 января, 14:38 СК: Задержавшие Голунова оперативники незаконно купили и хранили наркотики

29 января, 9:45 По делу Голунова задержаны бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы

22 января, 13:32 Голунов потребовал от нового генпрокурора извинений за свое незаконное преследование

20 января, 20:00 По делу о превышении полицейскими полномочий в отношении Голунова никто не задержан

14 января, 15:34 Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий при его задержании

19 декабря 2019, 14:26 Следователь подтвердил информацию о возбуждении дел на задерживавших Голунова силовиков


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:33 Прилепин подчеркнул серьезность своей работы над конституционными поправками

16:26 "Открытые медиа" обнаружили у жены главы ВТБ квартиру за миллиард

15:59 Акунин об аполитичности: Не хочу видеть Москву в этом униженном состоянии

15:38 Подрядчик работ на Шиесе подал апелляцию на решение о сносе построек

15:18 ФБК просит россиян помочь связаться с Шаведдиновым

15:02 В Белоруссии нашлись пропавшие директора сахарных заводов

14:41 Вузы Петербурга продлили каникулы студентам из Китая из-за вспышки коронавируса

14:15 В Крыму облаченные в меха чиновницы из ЕР одарили блокадников хлебом и медалями

13:57 В России начал действовать закон, позволяющий охотиться с луком и арбалетом

13:57 Второй экс-полицейский по делу Голунова отправился в СИЗО

13:45 Систему теплоснабжения усовершенствуют в 56 петербургских домах

13:35 Муниципал: В ЗакСе обсудили законопроект об обязательных видеотрансляциях заседаний муниципалов

13:21 Муниципал: Комиссия ЗакСа не поддержала инициативу о снижении муниципального фильтра

13:19 "Коммунисты России" намерены создать всероссийский женский союз

13:18 Первый экс-оперативник по делу Ивана Голунова отправился под арест

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru