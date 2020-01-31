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11:13

Депутаты муниципалитетов Васильевского острова просят Беглова защитить здание медсанчасти на улице Одоевского

фото ЗакС политика Депутаты муниципалитетов Васильевского острова просят Беглова защитить здание медсанчасти на улице Одоевского

Депутаты нескольких МО Василеостровского района от «Яблока» обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой защитить здание бывшей медсанчасти №1 на улице Одоевского от сноса и застройки, сообщил в соцсетях депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Под письмом подписались депутаты МО «Остров Декабристов», «Васильевский» №7. Они обратили внимание на то, что на Васильевском острове не хватает поликлиник, садов и скверов – вполовину меньше нормативных показателей, а сроки создания Парка на Смоленке «остаются далекими и непонятными».

При этом западную часть Васильевского острова активно застраивают: недавно в МО «Остров Декабристов» ввели в эксплуатацию 3 тысячи квартир, строится еще несколько жилых комплексов, указали муниципалы. Это строительство не сопровождается строительством объектов социальной и досуговой инфраструктуры, а только увеличивает нагрузку на уже существующую, подчеркнули депутаты.

Обратившиеся просят Беглова выкупить участок и здания медсанчасти у застройщика в собственность города, а затем – создать в нем медицинское или иное учреждение, необходимое жителям.

Ранее КГИОП опубликовал распоряжение об отказе считать здание медсанчасти культурным наследием. 23 января после заседания рабочей группы, где принималось решение, депутат ЗакСа Максим Резник в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что члены группы требовали вынести на голосование обсуждение или рассмотрение вопроса о статусе здания, но глава КГИОП пытался игнорировать их призывы, а затем ушел, объявив заседание закрытым.

25 января состоялось собрание жителей, которые выступают против сноса здания. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.


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