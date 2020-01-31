18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:20

Беглов дал отрицательное заключение на законопроект о бесплатной юридической помощи ветеранам

фото ЗакС политика Беглов дал отрицательное заключение на законопроект о бесплатной юридической помощи ветеранам

Губернатор Петербурга Александр Беглов упрекнул депутатов ЗакСа Дениса Четырбока и Игоря Высоцкого (оба – «Единая Россия») в том, что те не обосновали «востребованность и социальную значимость» предоставления права на бесплатную юридическую помощь ветеранам войн.

Парламентарии подготовили законопроект, разрешающий любым участникам боевых действий, проживающим в Петербурге, получать консультации государственных юристов. Глава города не стал давать положительного заключения на инициативу.

В своем ответе депутатам Беглов, в частности, указал, что реализация проекта закона потребует дополнительного финансирования из казны.

«Вместе с тем к проекту закона не представлена информация, обосновывающая востребованность и социальную значимость предоставления права на бесплатную юридическую помощь ветеранам боевых действий», - добавил губернатор.

Бесплатная юридическая помощь в Петербурге уже предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, а также инвалидам I и II группы, героям России, обманутым дольщикам, жертвам политических репрессий и гражданам некоторых других социальных категорий.

Законопроект о предоставлении юридических консультаций всем ветеранам боевых действий, проживающих в городе, несмотря на отрицательное заключение Беглова, поддержал парламентский комитет по законодательству.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:23 Верховный суд не захотел пересматривать дело активиста Котова по статье 212.1 УК

16:09 Суд отклонил иск "навальниста" Шаведдинова к призывной комиссии

16:00 РКН возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter

15:39 У двух человек в России выявили коронавирус

15:29 Крыша СКК "Петербургский" рухнула при демонтаже здания

14:59 Ходорковский: Путин стремится узаконить бедность

14:46 По жалобе Партии ветеранов России МВД проверит спектакль в театре Богомолова

14:33 Максим Шевченко: Аресты полицейских по делу Голунова не имеют отношения к праву

14:07 Муниципал: Суд не стал отменять результаты выборов в МО «Гражданка» из-за «найденных бюллетеней»

13:59 Минспорт приостановил аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

13:58 В Москве хотят поставить памятник протоиерею Чаплину

13:38 Навальный считает, что россиянам рано думать о голосовании по Конституции

13:33 Песков: Минздрав не обсуждал с Кремлем лекарства от коронавируса

13:25 Муниципал: Родной брат Макарова может лишиться депутатского мандата

13:18 Песков приветствует нетерпимость общества к хамству депутатов и госслужащих

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru