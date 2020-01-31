Беглов дал отрицательное заключение на законопроект о бесплатной юридической помощи ветеранам

Губернатор Петербурга Александр Беглов упрекнул депутатов ЗакСа Дениса Четырбока и Игоря Высоцкого (оба – «Единая Россия») в том, что те не обосновали «востребованность и социальную значимость» предоставления права на бесплатную юридическую помощь ветеранам войн.

Парламентарии подготовили законопроект, разрешающий любым участникам боевых действий, проживающим в Петербурге, получать консультации государственных юристов. Глава города не стал давать положительного заключения на инициативу.

В своем ответе депутатам Беглов, в частности, указал, что реализация проекта закона потребует дополнительного финансирования из казны.

«Вместе с тем к проекту закона не представлена информация, обосновывающая востребованность и социальную значимость предоставления права на бесплатную юридическую помощь ветеранам боевых действий», - добавил губернатор.

Бесплатная юридическая помощь в Петербурге уже предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, а также инвалидам I и II группы, героям России, обманутым дольщикам, жертвам политических репрессий и гражданам некоторых других социальных категорий.

Законопроект о предоставлении юридических консультаций всем ветеранам боевых действий, проживающих в городе, несмотря на отрицательное заключение Беглова, поддержал парламентский комитет по законодательству.

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