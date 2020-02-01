На сходе против поправок в Конституцию задержали еще двух участников

Участников народного схода против внесения поправок в Конституцию задержали, когда они решили двинуться с Сенатской площади в сторону Дворцовой площади, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Задержаны Асан Мумджи и Владимир Шипицын. Последний при задержании упал на землю и ударился головой. Его переложили на лавку и предложили вызвать скорую, но он отказался и попросил правоохранителей отстать от него. По словам активиста, он чувствует себя нормально, после этого его увели.

Ранее были задержаны еще шесть человек.

София Саттарова