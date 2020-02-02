18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:35

В Госдуме уверены, что патриаршие поправки к Конституции заслуживают общественного обсуждения

фото ЗакС политика В Госдуме уверены, что патриаршие поправки к Конституции заслуживают общественного обсуждения

Руководитель думского комитета по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов выразил уверенность, что предложенные патриархом Кириллом поправки, которые следует включить в обновленную версию Конституции, заслуживают широкого народного обсуждения.

"Поправки в преамбулу должны стать основанием не лицемерного, а глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам. Правильно, я считаю, отразить те вечные ценности, которые могут стать основанием для нашего развития", - приводит точку зрения политика "Интерфакс".

Днем ранее, напомним, глава РПЦ заявил, что в "новой" версии Основного закона страны следует прописать понятие бога, так как, по его информации, "большинство российских граждан в бога верит".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:21 Архангельским "бессрочникам" запретили протестовать против "обновления" Конституции из-за "невидимой" акции ЕР

11:40 "ВКонтакте" предлагает пройти опрос по поправкам в Конституцию

1 февраля, 17:59 Патриарх Кирилл предложил молиться за внесение в Конституцию упоминания о Боге

1 февраля, 13:16 На Сенатской площади начался народный сход против поправок в Конституцию

31 января, 16:51 Удальцов сформулировал свои поправки в Конституцию

31 января, 14:59 Ходорковский: Путин стремится узаконить бедность

31 января, 13:38 Навальный считает, что россиянам рано думать о голосовании по Конституции

30 января, 16:33 Прилепин подчеркнул серьезность своей работы над конституционными поправками

29 января, 18:52 Текст Конституции может увеличиться на 50% после внесения поправок

29 января, 18:12 Удальцов поддерживает приоритет российского права над правом "ходорковских"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:11 Варламов осудил намерение властей Петербурга сравнять с землей доходный дом Басевича

16:05 Минкульт потратит более 4 млн на мероприятия против "фальсификации истории" в Белоруссии

15:21 Архангельским "бессрочникам" запретили протестовать против "обновления" Конституции из-за "невидимой" акции ЕР

14:21 В Кремле пояснили отставку экс-главы Чувашии его участием в "некрасивых событиях"

13:43 На митинге у СКК почтили память погибшего при сносе рабочего

13:35 В Госдуме уверены, что патриаршие поправки к Конституции заслуживают общественного обсуждения

13:24 Петербуржцы собрались на митинг в память об СКК

12:35 "Не лезь не в своё дело": В Казани избили противника строительства МСЗ

11:40 "ВКонтакте" предлагает пройти опрос по поправкам в Конституцию

10:47 Пламя охватило петербургский "Лениздат": пожару присвоен второй ранг сложности

10:22 Из-за эпидемии коронавируса РФ "заморозила" безвизовый въезд граждан из Китая

1 февраля, 18:10 Народный сход против поправок в Конституцию закончился задержаниями

1 февраля, 17:59 Патриарх Кирилл предложил молиться за внесение в Конституцию упоминания о Боге

1 февраля, 16:42 Беглов об обрушении крыши СКК: Слишком велика цена неосторожности

1 февраля, 15:29 В эвакуации россиян из Китая из-за коронавируса задействуют самолеты ВКС РФ

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru