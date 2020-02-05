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17:23

Экс-фигурант "московского дела" Барабанов потребовал 1,2 млн рублей компенсации за преследование

фото ЗакС политика Экс-фигурант "московского дела" Барабанов потребовал 1,2 млн рублей компенсации за преследование

Бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов подал иск в Тверской суд Москвы, требуя компенсацию в 1,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

По словам Захватова, в иске указано, что Барабанов «испытал страдания от того, что был неправосудно помещен под стражу, не мог заниматься общественно-политической деятельностью». «К тому же, мы указали, что он был освобожден из-под стражи по тем же обстоятельствам, что и был заключен под стражу», - добавил адвокат.

Также в иске указано, что «никаких массовых беспорядков не было, это никак не подтверждено». «Влад предложил красивую цифру для суммы компенсации — 1 212 318 рублей», - рассказал Захватов. Фигурантам«московского дела» вменяли две статьи УК РФ: 212 (массовые беспорядки) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

Ст. 212 УК РФ вменяли Барабанову. Его задержали на акции протеста 27 июля в Москве. В начале сентября это дело было закрыто, дела по этой статье прекратили, однако некоторым фигурантам вменили нарушение ст. 318. Барабанов был освобожден.  

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