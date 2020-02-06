Максима Шевченко неприятно удивляет отказ студентов от борьбы за свои права

Общественный и политический деятель Максим Шевченко, поддерживающий альтернативные поправки в Конституцию, предлагаемые его единомышленниками на левом "фланге" Сергеем Удальцовым и Геннадием Зюгановым, особо подчеркнул важность повышения студенческого уровня и установление размера стипендий не ниже, чем МРОТ. Пока же в его глазах Россия с ее уровнем стипендий выглядит не очень похожей на цивилизованную страну.

"Хватит уже студентам получать по 200-300 рублей, это позор этого государства, которое я даже государством назвать не могу. У меня у товарища дочь поступила во Францию в университет, на бюджет - 1100 евро стипендия, и это справедливо. То, что студенты молчат и не поднимают об этом вопрос, мне удивительно", - высказался он на собственном YouTube-канале.

По его словам, везде в мире и во все времена молодежь была неким локомотивом протеста и самой социально-политически активной стратой населения, добивавшейся в конечном счете своего, в то время, как отечественная молодежь "просто помалкивает".