Шлосберг считает, что на демократизацию в поправках в Конституцию указывает максимум одно слово

Политик, член политкомитета "Яблока" Лев Шлосберг, подробно объясняя, почему он настроен категорически против готовящихся поправок в основной закон страны, остановился на аспекте, который некоторые аналитики считают достоинством предстоящей реформы: на якобы будущем увеличении полномочий законодательной власти. По мнению Шлосберга, изменилось только одно слово, причем только по своему звучанию, но не по смыслу.

"В действующей редакции Конституции Госдума и Совет Федерации согласовывают назначения на должность, а президент назначает. В новой редакции Конституции парламент утверждает кандидатуры, а президент назначает. Не изменилось абсолютно ничего: и согласование, и утверждение являются предшествующими действиями той или иной палаты парламента перед назначением президентом этих лиц", - обозначил он свою позицию в студии "Эха Москвы в Пскове".

В сторону авторитаризма, по его убеждению, произошел более существенный сдвиг: появляется возможность уволить премьера отдельно от всего правительства, а значит, говорит Шлосберг, и премьер-министр, и его кабинет попадают в еще большую зависимость от президента.

О поправках Владимир Путин объявил 15 января. Ими занимается рабочая группа из 75 общественных деятелей. Первое чтение в Госдуме законопроект уже прошел.