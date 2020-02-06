18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:17

Шлосберг считает, что на демократизацию в поправках в Конституцию указывает максимум одно слово

фото ЗакС политика Шлосберг считает, что на демократизацию в поправках в Конституцию указывает максимум одно слово

Политик, член политкомитета "Яблока" Лев Шлосберг, подробно объясняя, почему он настроен категорически против готовящихся поправок в основной закон страны, остановился на аспекте, который некоторые аналитики считают достоинством предстоящей реформы: на якобы будущем увеличении полномочий законодательной власти. По мнению Шлосберга, изменилось только одно слово, причем только по своему звучанию, но не по смыслу.

"В действующей редакции Конституции Госдума и Совет Федерации согласовывают назначения на должность, а президент назначает. В новой редакции Конституции парламент утверждает кандидатуры, а президент назначает. Не изменилось абсолютно ничего: и согласование, и утверждение являются предшествующими действиями той или иной палаты парламента перед назначением президентом этих лиц", - обозначил он свою позицию в студии "Эха Москвы в Пскове".

В сторону авторитаризма, по его убеждению, произошел более существенный сдвиг: появляется возможность уволить премьера отдельно от всего правительства, а значит, говорит Шлосберг, и премьер-министр, и его кабинет попадают в еще большую зависимость от президента.

О поправках Владимир Путин объявил 15 января. Ими занимается рабочая группа из 75 общественных деятелей. Первое чтение в Госдуме законопроект уже прошел.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:58 Суть конституционных изменений напоминает политологу Рогову "туркменский сценарий"

11:19 Максима Шевченко неприятно удивляет отказ студентов от борьбы за свои права

5 февраля, 18:52 В феврале московский "Левый фронт" намерен поставить два "ультиматума" Путину

4 февраля, 19:26 Отпуск для членов УИК в апреле под вопросом

4 февраля, 14:45 Путин: Поправки в Конституцию были мной предложены не для того, чтобы продлить свои полномочия

4 февраля, 10:52 ГИК не давал указаний УИКам готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию

3 февраля, 11:31 ВЦИОМ: Поправки в Конституцию одобряет подавляющее большинство россиян

2 февраля, 18:00 Белковский порассуждал о возможности появления "бога" в Конституции

2 февраля, 15:21 Архангельским "бессрочникам" запретили протестовать против обновления Конституции из-за невидимой акции ЕР

2 февраля, 13:35 В Госдуме уверены, что патриаршие поправки к Конституции заслуживают общественного обсуждения


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:13 Активисты пытаются защитить зеленую зону вдоль Кондратьевского проспекта

14:56 В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

14:40 В Архангельске задерживали дальнобойщика из-за комментария о теракте в приемной ФСБ

14:18 Муниципал: Совет МО «Смольнинское» выберет главу администрации из двух кандидатов

14:11 "Левада": Россияне считают наиболее авторитетными институтами армию и госбезопасность

13:58 Суть конституционных изменений напоминает политологу Рогову "туркменский сценарий"

13:43 Членов Совета федерации предложили назначать пожизненно

13:20 По делу о взятке полиция задержала чиновницу из администрации Калининского района

13:15 Суд не стал менять меры пресечения фигурантам дела "Нового величия"

13:08 Соловьев о жалобе на Резника: Я не могу судить

12:59 Экологи из "Беллоны" подали в суд на комитет по благоустройству за сокрытие информации

12:47 "Проект": Почти половина владельцев земли на Рублёвке - правящая элита

12:38 Лимонов: Прилепину больше бы подошло возглавлять партию "За кривду"

12:17 Шлосберг считает, что на демократизацию в поправках в Конституцию указывает максимум одно слово

12:13 В санаторий, где живут эвакуированные из Китая россияне, можно купить "оздоровительную" путёвку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru