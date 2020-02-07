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12:19

Петербургский депутат Егоров предложил закрепить в Конституции принцип двух столиц

фото ЗакС политика Петербургский депутат Егоров предложил закрепить в Конституции принцип двух столиц

Подумать над возможностью наделения Петербурга статусом второй столицы предложил депутат городского Законодательного собрания от "Справедливой России" Александр Егоров. Эту идею он озвучил в разговоре с членом рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, деканом юридического факультета СПбГУ Сергеем Беловым 7 февраля, во время заседания парламентского комитета по законодательству.

Егоров рассказал ЗАКС.Ру, что предложение ввести в России принцип двух столиц принадлежит не ему. Накануне председателю ЗакСа Вячеславу Макаров поступило электронное письмо от некого жителя Москвы, заявившего о целесообразности поделиться столичными полномочиями с Петербургом. Макаров переслал письмо депутатам. Егоров уточнил, что получил его 6 февраля.

Доводы, изложенные в обращении, эсеру показались интересными, и он предложил обсудить их членам рабочей группы.

- Переводятся федеральные органы власти сюда, в Санкт-Петербург. Конституционный суд, Верховный суд. Идет речь о переводе штаба военно-морского флота в Санкт-Петербург. То есть целый ряд федеральных структур будет располагаться здесь. Как я понимаю, со временем возникнут определенные сложности в связи с тем, что определенные структуры располагаются здесь, а определенные в Москве. Возможно, идея принципа двух столиц облегчит дальнейшее функционирование федеральных структур в Санкт-Петербурге, - объяснил ЗАКС.Ру Егоров.

Белов сообщил журналистам, что предложения сделать в России две и даже три столицы уже поступали в рабочую группу. По словам декана юрфака СПбГУ, с ними выступали представители нескольких регионов России.

Сергей Еремеев


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