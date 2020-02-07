Полиция не пустила муниципалов на отчет главы Выборгского района

Вечером 6 февраля два депутата из муниципальных советов Выборгского района не смогли попасть на отчет районного главы Валерия Гарнеца, рассказал ЗАКС.Ру мундеп МО «Светлановское» от КПРФ Владимир Ерешкин.

По словам Ерешкина, из своих источников он узнал, что глава выступит в школе № 471, в поселке Парголово, но пустят на его выступление только руководителей муниципалитетов и местных администраций. Мундеп из МО «Светлановское», а также его коллега из МО «поселок Парголово» Александр Капустин попытались пройти на встречу, но их не пустили полицейские, дежурившие у калитки.

Ерешкин отметил, что подходы к школе охраняли сотрудники полиции, частного охранного предприятия и люди в штатском.

- Издалека все выглядело так, как будто президент приехал, - рассказал муниципал из «Светлановского». – Все секретно, все тайно, охраняется просто колоссально.

Депутатам объяснили, что они не могут попасть на мероприятие, так как у них нет с собой «приглашений». Ерешкин рассказал, что другие люди, подходившие к школе, показывали полицейским какие-то бумаги, после чего им разрешали пройти внутрь. Муниципал признался, что не узнал никого из приехавших на отчет главы.

Член муниципального совета поселка Парголово Капустин снял происходящее на камеру и выложил запись на своей странице «ВКонтакте». На запись попал разговор депутата с начальником отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Выборгского района Павлом Рыбчаком, также занимающим должность исполнительного секретаря районного отделения «Единой России»

«В связи с тем, что количество мест ограничено, всем желающим, кто заблаговременно изъявил желание, были выданы приглашения на отчет администрации. Чтобы все жители нашего района смогли посмотреть отчет администрации, организован на сайте администрации Выборгского района Санкт-Петербурга трансляция. Вы со своего гаджета или компьютера можете посмотреть его в удобном для вас режиме», - объяснил Рыбчак Капустину.

Проживающая в Выборгском районе депутат Законодательного собрания от КПРФ Ирина Иванова сообщила ЗАКС.Ру, что по ее данным место проведения отчета Гарнеца несколько раз менялось. Коммунистка тоже планировала посетить встречу с районным главой, но не получила приглашение.

- Они считают, что депутат – это именно тот депутат, который прошел [в ЗакС] именно по району, по одномандатному округу. А если он прошел по всему городу и занимается Выборгским или Приморским районом, то это не депутат вовсе. Они вообще считают, что я не живу в Выборгском районе, а я как родилась в Выборгском районе, так и живу там же, - рассказала Иванова.

Отметим, что на состоявшийся тем же вечером отчет главы Красногвардейского района Евгения Разумишкина пригласили всех депутатов ЗакСа, проживающих и работающих на территории района. Судя по попавшему в распоряжение ЗАКС.Ру списку приглашенных на фуршет в рамках этого мероприятия, в число приглашенных вошли парламентарии Елена Рахова, Борис Ивченко и Александр Кущак (все – «Единая Россия»), а также их коллега из «Справедливой России» Надежда Тихонова. Также на отчете должны были присутствовать вице-губернатор Николай Бондаренко, главы муниципалитетов и руководители местных администраций.

Напомним, оппозиционные муниципальные депутаты из местных советов Красногвардейского района ранее жаловались, что их на отчет Разумишкина не пригласили. Однако, по словам мундепа МО «Малая Охта» от «Яблока» Василия Кунина, местные активисты, пришедшие на встречу с районным главой, смогли без проблем попасть на нее.

Сергей Еремеев

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