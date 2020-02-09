"Яблоко" подготовило свои 20 поправок в Конституцию

Анонсированные ранее "протестные" поправки в Конституцию сформулировала партия "Яблоко". Двадцать пунктов изложил в колонке "Новой газеты" петербургский депутат Борис Вишневский. Пакет поправок его коллеги и единомышленники будут вносить в пять региональных Заксобраний, где у "Яблока" сформированы фракции (обе столицы, Карелия, Псковская и Астраханская области).

Среди прописанных демократами инициатив выделяются те, согласно которым законодательная власть приобретает большее влияние на президента, понуждая его, в частности, к увольнению того или иного высокопоставленного чиновника.

Число депутатов Госдумы Вишневский вместе с соратниками предлагает увеличить с 450 до 650, а членов Совета Федерации предлагает сделать избираемыми всенародно и на прямом голосовании.

Значительная часть текста посвящена также судебной ветви власти.

"Председатели и заместители председателей всех судов не назначаются президентом, а избираются самими судьями на один срок без права переизбрания. Мировые судьи избираются непосредственно гражданами", - говорится в предложении.

Резюмируя, политик напомнил свой старый тезис о свойстве современной российской власти отступать перед массированным гражданским сопротивлением чему бы то ни было.

Напомним, что на "левом" фланге, тоже призывая голосовать против президентских нововведений, нынешней зимой предложил свои пять альтернативных поправок координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. По его мнению, предложения настолько хороши и имеют столь широкую поддержку, что в пору говорить о них как о "народных" поправках.

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